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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «A1» НАЧАЛА РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВЯЗИ НА ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРО
16:28 25.02.2020

В рамках подготовки к сдаче в эксплуатацию третьей линии Минского метрополитена провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 приступил к работам по запуску мобильной связи и интернета на станциях новой ветки, а также в перегонах между ними.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, работы по обеспечению связи третьей линии столичного метро на данный момент ведутся на 3,5-километровом первом пусковом участке, который включает станции «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». После его открытия пассажиры новой линии смогут совершать голосовые вызовы, в том числе в формате HD-Voice, и пользоваться мобильным интернетом на платформах станций и во время движения состава – точно так же, как на всей протяженности двух уже действующих линий.

Работы на новом участке Минского метрополитена будут вестись на основе решения, которое специалисты компании А1 ранее разработали для запуска связи в тоннелях Автозаводской и Московской линий. С июня 2019 года оно успешно применяется на всех существующих участках минского метро, обеспечивая пассажиров непрерывной мобильной связью и 3G-интернетом на всем протяжении поездки.

Решение заключается в прокладке излучающего кабеля (фидера), который подключается к базовым станциям и служит для передачи устойчивого сигнала вместо привычных антенн сотовой связи. В настоящий момент выполняются подготовительные работы по его укладке в двух тоннелях между станциями «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная».
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