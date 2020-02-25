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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЫБОЛОВСТВА ПРОЙДЕТ 27 ФЕВРАЛЯ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ»
15:56 25.02.2020
27 февраля в издательском доме «Беларусь сегодня» пройдет прямая телефонная линия с начальником отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Татьяной Титовой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в госинспекции, задать вопросы по рыболовству и поинтересоваться, какие изменения в законодательстве инициированы инспекцией в последнее время, можно будет с 15.00 до 16.00 по телефону 8 (017) 311-02-19.
Вопросы можно также присылать на электронный адрес .
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