27 марта состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будут рассмотрены итоги хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2019 год и основные направления развития в 2020 году.

Кроме того, речь пойдет о приобретении выпущенных обществом акций в целях уменьшения уставного фонда путем аннулирования приобретенных акций, о выплате дивидендов по результатам 2019 года и о внесении изменений и дополнений в Устав общества.

Планируется утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год с учетом заключений аудиторской организации и ревизионной комиссии.

Акционеры также обсудят размер вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».