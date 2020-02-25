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ЭКОНОМИКА РБ


ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «ПИНСКДРЕВ» АКЦИОНЕРЫ ПОДВЕДУТ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 27 МАРТА
15:34 25.02.2020

27 марта состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будут рассмотрены итоги хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2019 год и основные направления развития в 2020 году.

Кроме того, речь пойдет о приобретении выпущенных обществом акций в целях уменьшения уставного фонда путем аннулирования приобретенных акций, о выплате дивидендов по результатам 2019 года и о внесении изменений и дополнений в Устав общества.

Планируется утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год с учетом заключений аудиторской организации и ревизионной комиссии.

Акционеры также обсудят размер вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».
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