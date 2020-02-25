Средний размер пенсии по возрасту в январе 2020 г. составил 445,9 рубля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к январю 2019 г. составил 113,4%, реальный темп роста – 108,3%.

Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в январе составило 39,9%.