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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА СОСТАВИЛ 445,9 РУБЛЯ
15:20 25.02.2020
Средний размер пенсии по возрасту в январе 2020 г. составил 445,9 рубля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к январю 2019 г. составил 113,4%, реальный темп роста – 108,3%.
Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в январе составило 39,9%.
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