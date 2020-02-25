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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПРЕДОСТАВИЛ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕРВИСАМ БПС-СБЕРБАНКА
15:03 25.02.2020
Мобильный оператор life:) бесплатный доступ к сервисам ОАО «БПС-Сбербанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь абоненты оператора могут проводить платежи через официальный сайт, интернет-банкинг и мобильное приложение БПС-Сбербанка не расходуя трафик, а также если на балансе нет средств.
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