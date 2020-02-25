ЭКОНОМИКА РБ

МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПРЕДОСТАВИЛ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕРВИСАМ БПС-СБЕРБАНКА

15:03 25.02.2020 Мобильный оператор life:) бесплатный доступ к сервисам ОАО «БПС-Сбербанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь абоненты оператора могут проводить платежи через официальный сайт, интернет-банкинг и мобильное приложение БПС-Сбербанка не расходуя трафик, а также если на балансе нет средств.