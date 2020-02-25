ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПОЗНАНИ
14:30 25.02.2020

Продукция предприятий концерна «Беллесбумпром» представлена на международной мебельной выставке Meble Polska-2020, которая 25-28 февраля проходит в Познани (Польша).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе коцерна, предприятия продемонстрируют широкую линейку декоров древесностружечных плит, саму мебель из этих плит, а также корпусную мебель из массива древесины, наборы мебели для кухни, а также представят свой технический производственный потенциал для выполнения заказов на изготовление мебели для европейских торговых сетей.

Участие в данной выставке для предприятий концерна является важным этапом в продвижении своей продукции на внешних рынках. Мебельную выставку в Польше традиционно посещают многочисленные целевые клиенты – представители крупных европейских торговых сетей, поэтому присутствие на ней важно как для установления новых контактов, так и закрепления на рынке.

Meble Polska-2020 - это самая крупная международная выставка мебельной индустрии не только в Польше, но и во всей Центральной и Восточной Европе. В выставке принимают участие самые крупные польские производители и экспортеры мебели, заинтересованные в контактах с новыми торговыми партнерами.

Последние восемь лет своих изданий, выставка Meble Polska находятся среди главных, наиболее важных встреч мебельной промышленности в Европе. Ежегодно выставку посещают оптовые дистрибьюторы мебели больше чем из 50-и стран мира.

В 2019 году выставку посетили более 22 тыс. человек из 65 стран мира. Каждый третий посетитель был из-за рубежа. Помимо большого количества представителей польских розничных сетей, Познань посетили крупные закупочные сети и мебельные салоны из Европы, США, Китая, Индии, ОАЭ и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
валюта курс
EUR 2.4065
USD 2.2246
RUB 3.4189
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4176 +0.0111
USD 2.2268 +0.0022
RUB 3.4241 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4200 2.4250
USD 2.2320 2.2350
RUB 3.4100 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.0850
EUR/RUB 70.8000 70.2500
USD/RUB 65.2500 65.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте