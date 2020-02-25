Продукция предприятий концерна «Беллесбумпром» представлена на международной мебельной выставке Meble Polska-2020, которая 25-28 февраля проходит в Познани (Польша).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе коцерна, предприятия продемонстрируют широкую линейку декоров древесностружечных плит, саму мебель из этих плит, а также корпусную мебель из массива древесины, наборы мебели для кухни, а также представят свой технический производственный потенциал для выполнения заказов на изготовление мебели для европейских торговых сетей.

Участие в данной выставке для предприятий концерна является важным этапом в продвижении своей продукции на внешних рынках. Мебельную выставку в Польше традиционно посещают многочисленные целевые клиенты – представители крупных европейских торговых сетей, поэтому присутствие на ней важно как для установления новых контактов, так и закрепления на рынке.

Meble Polska-2020 - это самая крупная международная выставка мебельной индустрии не только в Польше, но и во всей Центральной и Восточной Европе. В выставке принимают участие самые крупные польские производители и экспортеры мебели, заинтересованные в контактах с новыми торговыми партнерами.

Последние восемь лет своих изданий, выставка Meble Polska находятся среди главных, наиболее важных встреч мебельной промышленности в Европе. Ежегодно выставку посещают оптовые дистрибьюторы мебели больше чем из 50-и стран мира.

В 2019 году выставку посетили более 22 тыс. человек из 65 стран мира. Каждый третий посетитель был из-за рубежа. Помимо большого количества представителей польских розничных сетей, Познань посетили крупные закупочные сети и мебельные салоны из Европы, США, Китая, Индии, ОАЭ и др.