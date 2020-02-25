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ЭКОНОМИКА РБ
СЛУЦКИЙ САХАРОРАФИНАДНЫЙ КОМБИНАТ 26 МАРТА ПРОВЕДЕТ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
14:06 25.02.2020
26 марта 2020 года состоится общее годовое собрание акционеров ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будет заслушан отчет о результатах деятельности общества за 2019 год и обсуждены направления развития на 2020 год.
Кроме того, акционеры утвердят распределение чистой прибыли за 2019 год и направления использования чистой прибыли на 2020 год.
Планируется также утвердить размер, порядок и сроки выплаты дивидендов за 2019 год
Помимо этого, акционеры утвердят размер, условия вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
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