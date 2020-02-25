26 марта 2020 года состоится общее годовое собрание акционеров ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будет заслушан отчет о результатах деятельности общества за 2019 год и обсуждены направления развития на 2020 год.

Кроме того, акционеры утвердят распределение чистой прибыли за 2019 год и направления использования чистой прибыли на 2020 год.

Планируется также утвердить размер, порядок и сроки выплаты дивидендов за 2019 год

Помимо этого, акционеры утвердят размер, условия вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.