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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 28 ФЕВРАЛЯ
13:57 25.02.2020
Комитет государственного контроля Гомельской области 28 февраля 2020 г. проводит «горячую телефонную линию» по вопросам наличия проблем и недостатков в работе животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, специалисты госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.
Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно с 11:00 до 12:00 по телефонам в Гомеле: 8(0232) 23-83-71, 8(0232) 23-83-70.
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