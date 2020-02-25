Комитет государственного контроля Гомельской области 28 февраля 2020 г. проводит «горячую телефонную линию» по вопросам наличия проблем и недостатков в работе животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, специалисты госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно с 11:00 до 12:00 по телефонам в Гомеле: 8(0232) 23-83-71, 8(0232) 23-83-70.