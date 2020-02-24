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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ООО «ТАЙФУН» ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ИННОВАЦИОННУЮ РАЗРАБОТКУ
13:20 25.02.2020
Резидент СЭЗ «Гродноинвест» ООО «Тайфун» разместил на официальном Youtube-канале новый имиджевый видеоролик, в котором представлена новая инновационная разработка — высокоэластичный гелевый клей GEOFLEX.
Как сообщает сайт СЭЗ, клей применяется для всех типов облицовок на любые основания в широком диапазоне температур. Испытать новую продукцию компания пригласила двукратного чемпиона мира по метанию молота Ивана Тихона.
Видеоролик также рассказывает о самом заводе, стандартах качества, применяемых на предприятии, и новейших разработках. На протяжении ролика описывается производственный цикл от разработки новых видов продукции в профессиональной лаборатории до упаковки уже готовых и протестированных товаров. Дополняют видеоряд интервью с руководством и партнерами компании.
Проект реализован студией Broadminded.
ПТ ООО «Тайфун» является крупнейшим производителем строительных смесей в Беларуси. Основная сфера деятельности компании - создание и выпуск сухих строительных смесей торговых марок LUX и «Тайфун Мастер», а также системы тепловой изоляции зданий и сооружений «Тайфун».
Ранее о выпуске нового вида продукции сообщил резидент СЭЗ «Гродноинвест» ООО «Терразит Плюс». Компания представила новую инновационную ручку управления виртуальными летательными аппаратами VPC ALPHA Grip серии Constellation.
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