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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ ОАО «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО» БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В СТАМБУЛЕ
13:15 25.02.2020
ОАО «СветлогорскХимволокно» представит свою продукцию на 17-й международной выставке Istambul Yarn Fair, которая пройдет 27-29 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде будут демонстрироваться полиэфирные текстильные нити, в том числе «умные» нити с функциональными свойствами (микрофиламентные, быстросохнущие, с эффектом охлаждения, полые, нити, не поддерживающие горение, мультифункциональные), уникальный термостойкий материал «Арселон».
Кроме того, будут представлены углеродные материалы и изделия с их применением, нетканые материалы СпанБел и АкваСпан, строительная и гигиеническая мембраны.
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