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ЭКОНОМИКА РБ
ГКНТ: ВАЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ УЧЕНЫХ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ПРАВАМИ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
12:58 25.02.2020
В настоящее время важно стимулировать ученых и изобретателей распоряжаться правами на интеллектуальную собственность и использовать результаты их творчества для собственной выгоды и экономического процветания страны в целом. Такое мнение высказал на открытии регионального семинара «Интеллектуальная собственность в современном мире: новые вызовы» заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков.
По его словам, это мировой тренд, который активно поддерживается Беларусью.
«Система интеллектуальной собственности – важнейший элемент поддержки научной и инновационной деятельности в стране. Эта система устойчивая и эффективная, постоянно совершенствуется. Однако, будучи полностью адаптированной к национальным реалиям функционирования экономики, она включает в себя и стремление следовать стандартам и актуальным тенденциям на мировом уровне», – подчеркнул Сергей Щербаков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, региональный семинар «Интеллектуальная собственность в современном мире: новые вызовы» проходит с 25 по 26 февраля в Минске. В его работе участвуют представители ВОИС, эксперты из Беларуси, Польши, Казахстана, России и Словении.
Цель семинара – обсуждение современных вопросов образования и обучения в сфере интеллектуальной собственности; практики и проблематики оценки и учета интеллектуальной собственности в Республике Беларусь, а также вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и безопасности данных в контексте глобальной цифровизации.
Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальный центр интеллектуальной собственности, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), а также Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».
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