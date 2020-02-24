В настоящее время важно стимулировать ученых и изобретателей распоряжаться правами на интеллектуальную собственность и использовать результаты их творчества для собственной выгоды и экономического процветания страны в целом. Такое мнение высказал на открытии регионального семинара «Интеллектуальная собственность в современном мире: новые вызовы» заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков.

По его словам, это мировой тренд, который активно поддерживается Беларусью.

«Система интеллектуальной собственности – важнейший элемент поддержки научной и инновационной деятельности в стране. Эта система устойчивая и эффективная, постоянно совершенствуется. Однако, будучи полностью адаптированной к национальным реалиям функционирования экономики, она включает в себя и стремление следовать стандартам и актуальным тенденциям на мировом уровне», – подчеркнул Сергей Щербаков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, региональный семинар «Интеллектуальная собственность в современном мире: новые вызовы» проходит с 25 по 26 февраля в Минске. В его работе участвуют представители ВОИС, эксперты из Беларуси, Польши, Казахстана, России и Словении.

Цель семинара – обсуждение современных вопросов образования и обучения в сфере интеллектуальной собственности; практики и проблематики оценки и учета интеллектуальной собственности в Республике Беларусь, а также вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и безопасности данных в контексте глобальной цифровизации.

Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальный центр интеллектуальной собственности, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), а также Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».