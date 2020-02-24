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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ СОАО «КОММУНАРКА» ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА ПРОСТЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ В ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ
12:04 25.02.2020
24 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров СОАО «Коммунарка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будут подведены итоги работы предприятия в 2019 году и определены задачи по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2020 год в соответствии с разработанным бизнес-планом.
Помимо обсуждения текущих вопросов, акционеры утвердят порядок распределения и использования чистой прибыли за 2019 год, а также выплаты дивидендов за прошлый год.
Кроме того, речь пойдет о возможности перевода простых обыкновенных акций в привилегированные.
На собрании планируется утвердить план распределения чистой прибыли общества в 2020 году и первом квартале 2021 года, обсудить выплату дивидендов за 2020 год.
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