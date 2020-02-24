24 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров СОАО «Коммунарка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будут подведены итоги работы предприятия в 2019 году и определены задачи по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2020 год в соответствии с разработанным бизнес-планом.

Помимо обсуждения текущих вопросов, акционеры утвердят порядок распределения и использования чистой прибыли за 2019 год, а также выплаты дивидендов за прошлый год.

Кроме того, речь пойдет о возможности перевода простых обыкновенных акций в привилегированные.

На собрании планируется утвердить план распределения чистой прибыли общества в 2020 году и первом квартале 2021 года, обсудить выплату дивидендов за 2020 год.