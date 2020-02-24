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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАЖДАНЕ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭПИ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦЫ – ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ
11:52 25.02.2020
Ежедневно белорусско-латвийскую границу через автодорожные пункты пропуска «Урбаны» и «Григоровщина» пересекают около 1200 физических лиц и более 350 транспортных средств для личного пользования.
За 2019 год на территорию ЕАЭС в регионе действия Витебской таможни физическими лицами было ввезено более 118 тысяч транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в условиях постоянно растущих пассажирских и транспортных потоков время прохождения границы имеет первостепенное значение. Для сокращения этого времени каждый гражданин может использовать такой инструмент как «Электронное предварительное информирование» (далее – ЭПИ) - представление таможенному органу в электронной форме сведений о лице, пересекающем границу, и планируемых им к ввозу товарах и транспортных средствах.
С 2012 года представление таможенному органу электронной предварительной декларации о предполагаемых к ввозу товарах и транспортных средствах стало обязательным для всех грузоперевозчиков, въезжающих на территорию ЕАЭС. Этот инструмент на практике доказало высокую эффективность в вопросах сокращения времени проведения операций таможенного контроля и пресечения нарушений таможенного законодательства. В настоящее время ЭПИ доступно и для физических лиц.
В целях сокращения времени совершения таможенных операций в пунктах пропуска, физическое лицо, имеющее намерение переместить через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь товар и (или) транспортное средство и иные товары, подлежащие таможенному декларированию, может предварительно заполнить в электронном виде пассажирскую таможенную декларацию на Интернет - портале Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (www.customs.gov.by) в разделе «Электронная таможня/ Портал предварительного электронного представления сведений физическими лицами в таможенные органы».
С помощью данного портала до прибытия в пункт пропуска гражданин может заполнить в электронной форме пассажирскую таможенную декларацию.
После заполнения пассажирской таможенной декларации в электронной форме гражданину будет предложен уникальный идентификационный номер. Сведения об этом номере подлежат представлению должностному лицу таможни в пункте пропуска при фактическом ввозе товара (транспортного средства). При этом заполнение пассажирской таможенной декларации на бумажном носителе не требуется, она будет распечатана должностным лицом таможни в пункте пропуска и представлена на подпись физическому лицу.
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