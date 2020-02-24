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ЭКОНОМИКА РБ


НА МОЗЫРСКОМ НПЗ ПРИСТУПИЛИ К ОЧЕРЕДНОМУ ЭТАПУ ПОДГОТОВКИ К ПУСКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РЕАКТОРНОМ БЛОКЕ
11:45 25.02.2020

В ОАО «Мозырский НПЗ» персонал комбинированной установки гидрокрекинга и специалисты строительно-монтажных организаций приступили к очередному этапу подготовки к пуску технологического оборудования на реакторном блоке секций 200 и 300.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, силами работников РМП ОАО «Мозырский НПЗ» и филиала «Брестское монтажное управление» ОАО «Промтехмонтаж» на днях были вскрыты нижние люки реакторов гидрокрекинга R‑201, R‑202, R‑301, R‑302. Рассчитанные на эксплуатацию в условиях давления 18,2 МПа и температуры 437°С эти крупногабаритные аппараты были первым оборудованием, которое закупили и установили на площадке будущего технологического объекта еще в 2014 году. Видеосъемка их транспортировки от завода Kobe Steel в Японии до белорусского предприятия, последующий монтаж в проектное положение легли в основу рекламного ролика компании Mammoet, выполнявшей эти эксклюзивные работы. После установки реакторы были законсервированы в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Сейчас аппараты вскрыли для проведения запланированных мероприятий по монтажу оборудования КИП и деталей внутри них, футеровки нижних штуцеров, а также обязательной инспекции. Многие из запланированных операций будут проводиться под контролем иностранных специалистов. Работы по вскрытию люков на этих реакторах можно считать уникальными, поскольку специалистам завода и монтажникам пришлось впервые столкнуться с такими габаритами – шпилька М100 имеет длину 1020 мм и вес 68 килограмм, люк обладает массой около 4300 килограмм. Люки уже вскрыты и через них можно осмотреть распределительную тарелку с установленными райзерами сырья и узлы ввода водорода.

Для того чтобы попасть внутрь реактора, еще предстоит провести демонтаж частей отвода сливной трубы конической чаши, установить леса внутри реактора по всей его высоте. Пока же монтажники БМУ устанавливают леса на верхних площадках для демонтажа верхних крышек реакторов и последующего доступа к рецикловым чашам реакторов. Итогом проведения всех запланированных работ должна стать инспекция реакторов специалистами лицензиара процесса H-Oil – французской компании Axens, после чего сердце установки – реакторы гидрокрекинга – будет готово к пуску.
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