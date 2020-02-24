На днях сотрудники уголовного розыска столичного ГУВД задержали двоих гостей нашей страны, которые воровали прокатные авто в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУВД Мингорисполкома, начиная с октября прошлого года, три минские фирмы пострадали от действий граждан одной из сопредельных стран. Во всех случаях схема была одинаковой: после оформления документов на аренду довольно дорогих машин арендаторы исчезали вместе с транспортными средствами.

Оперативники установили, что ко всем хищениям причастен один мужчина, «координатор». Он трижды приезжал в Беларусь и при каждом визите привозил с собой нового человека. Координатор обеспечивал его фальшивыми документами и платил около 250 долларов, чтобы тот оформил аренду на себя. Сам при этом всегда оставался в тени.

Таким способом было похищено три автомобиля общей стоимостью около 80 тысяч рублей. Столичные сыщики задержали координатора и подставное лицо во время четвертого визита в страну.

Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении уголовного розыска МВД Беларуси, подобные преступления в нашей стране редкость – в последний раз такая схема зафиксирована два года назад. Во всех случаях преступники оказывались иностранцами. Как правило, если белорусский паспорт наши граждане сумеют отличить от грубой подделки, то фальшивые паспорта других государств узнать сложнее.

МВД рекомендует владельцам и работникам прокатных фирм быть бдительнее при оформлении сделок. Помимо копирования документов, следует сохранять еще и актуальное фото арендатора авто.