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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ПРОДОЛЖИТ ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ «ОТКРЫТЫХ ПРИЕМНЫХ» В РЕГИОНАХ
10:47 25.02.2020

Минэкономики Беларуси в 2020 году продолжит практику проведения выездных «открытых приемных» в регионах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, в г.п. Дрибин Могилевской области 20 февраля в рамках проведения заседания Совета по развитию предпринимательства при Могилевском облисполкоме состоялась выездная «открытая приемная» по обсуждению проблемных вопросов развития предпринимательства в Дрибинском районе.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, фермерских хозяйств Дрибинского, Могилевского, Горецкого и Шкловского районов, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, Могилевского облисполкома, Дрибинского райисполкома, а также республиканских органов государственного управления.

В ходе мероприятий рассмотрены и обсуждены актуальные вопросы деятельности фермерских хозяйств района и их государственной поддержки, в том числе финансовой и имущественной, а также доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам.

Присутствовавшим предоставлена информация о порядке и условиях оказания государственной поддержки фермерских хозяйств, субъектов малого и среднего предпринимательства, даны разъяснения по поступившим проблемным вопросам.
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