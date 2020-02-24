24 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минский часовой завод».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будет заслушан отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год и отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в прошлом году, а также утверждены ключевые показатели эффективности на 2020 год.

Кроме того, речь пойдет о результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределении прибыли общества за 2019 год.

Акционеры утвердят годовой бухгалтерский отчет за 2019 год, распределение и использование чистой прибыли (убытков) за 2019 год и выплату дивидендов.

Планируется также утвердить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, внести изменения и дополнения в устав ОАО «Минский часовой завод».