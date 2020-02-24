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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАЖДАНЕ И ЮРЛИЦА МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВУ ОАО "БЕЛРЕСУРСЫ" В ХОДЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 25 ФЕВРАЛЯ
09:54 25.02.2020
25 февраля заместитель генерального директора ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Гадад Галимов в ходе прямой телефонной линии ответит на вопросы граждан и юридических лиц, относящиеся к компетенции ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы".
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, позвонить на прямую линию можно будет с 14:00 до 20:00 по телефону в Минске (+375-17) 398-60-81.
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на "прямую телефонную линию" необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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