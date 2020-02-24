Минздрав усилил санитарно-эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, на 24 февраля санитарно-карантинным контролем на госгранице Беларуси охвачены 568 519 человек, в том числе 1137 человек, находившихся в КНР в течение предыдущих 14 дней, у 27 человек были выявлены симптомы респираторного заболевания, результаты лабораторного исследования отрицательные.

Всего на сегодня в Беларуси выявлено 82 человека с симптомами острой респираторной инфекции, которые находились ранее в КНР. Все лица госпитализированы в инфекционные стационары, оказана необходимая медицинская помощь, проведены лабораторные исследования. В 6 случаях были идентифицированы вирусы гриппа (вирус гриппа В и вирус гриппа А (H1N1), в 1 случае – другие респираторные вирусы, в 6 случаях – микоплазма, в 1 случае – микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) + микоплазма), в 68 случаях – результаты исследований отрицательные.

Под медицинским наблюдением находятся 542 человека. За 712 лицами медицинское наблюдение завершено.

Всего в Беларусь прибыли 325 студентов из КНР. Из них - 141 студент сейчас находится под медицинским наблюдением в СОК «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», за 184 студентами медицинское наблюдение закончено.

На 24 февраля в ЗАО «Белорусская Национальная биотехнологическая корпорация» прибыли 196 работников из КНР, в Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – 69 работников. Организовано временное изолированное размещение людей в условиях минимизации контакта с окружающими, проводится их медицинское наблюдение. Симптомы инфекционных заболеваний у данных лиц отсутствуют.

С учетом активизации распространения коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Таиланде с 24 февраля организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Итальянской Республики, и их медицинское наблюдение. Внесены дополнения в "Комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19", предусмотрены дополнительные мероприятия в отношении граждан, которые прибывают из закрытых на карантин стран. В том числе усилены меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований в Национальном аэропорту «Минск-2».

Министерство здравоохранения рекомендует гражданам Беларуси по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин.

В Министерстве здравоохранения 24 февраля состоялось совещание под руководством руководителя ведомства Владимира Караника. В совещании приняли участие заместители министра спорта и туризма. На совещании уточнен график пребывания в Беларуси спортсменов из различных стран, обсуждены вопросы перемещения делегаций во время проведения международных соревнований, разработан план, предусматривающий дополнительные мероприятия для спортсменов и членов делегаций.

Минздрав подчеркивает, что случаи COVID-19 на территории Беларуси не зарегистрированы. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.