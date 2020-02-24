ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ПРОЙДЕТ VI ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДО 2030 ГОДА"
09:43 25.02.2020

25-28 февраля в БГУ пройдет VI Евразийский научно-практический студенческий форум "Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030 года".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, тематическую программу откроет конкурс выпускников школ "Финансовая и цифровая грамотность поколения Z". Участники - 10 команд старшеклассников из Минской, Витебской и Гомельской областей. Школьникам предстоит решить финансово-экономический кроссворд и тест, а также сразиться в интеллектуальном биатлоне.

Центральным мероприятием форума станет олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию, в ходе которой студенты выполнят задачи из области экономики с использованием компьютерных программ, публично представят результаты исследования, проведенного во время задания заочного тура. В этом масштабном состязании примут участие 11 сборных команд, представляющих вузы Беларуси и России: БГУ (команда экономического факультета Random error), БГЭУ, ГрГУ имени Янки Купалы, МГУ имени М.В. Ломоносова, Пензенского государственного университета, Оренбургского государственного университета, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Российского университета дружбы народов, Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова, Обнинского института атомной энергетики.

В рамках форума 28 февраля состоится Международная научная конференция «Тенденции экономического развития в XXI веке». В ней примут участие ученые, докторанты, аспиранты, магистранты, специалисты экономических подразделений предприятий, организаций, органов государственной власти и др. Во время работы секций и пленарных заседаний исследователи по экономике презентуют проекты, обменяются мнениями по проблемным вопросам заявленной тематики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
валюта курс
EUR 2.4065
USD 2.2246
RUB 3.4189
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4065 +0.018
USD 2.2246 +0.0126
RUB 3.4189 -0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4080 2.4180
USD 2.2240 2.2300
RUB 3.4180 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0830 1.0870
EUR/RUB 70.1900 70.8000
USD/RUB 64.8300 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте