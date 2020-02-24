25-28 февраля в БГУ пройдет VI Евразийский научно-практический студенческий форум "Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030 года".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, тематическую программу откроет конкурс выпускников школ "Финансовая и цифровая грамотность поколения Z". Участники - 10 команд старшеклассников из Минской, Витебской и Гомельской областей. Школьникам предстоит решить финансово-экономический кроссворд и тест, а также сразиться в интеллектуальном биатлоне.

Центральным мероприятием форума станет олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию, в ходе которой студенты выполнят задачи из области экономики с использованием компьютерных программ, публично представят результаты исследования, проведенного во время задания заочного тура. В этом масштабном состязании примут участие 11 сборных команд, представляющих вузы Беларуси и России: БГУ (команда экономического факультета Random error), БГЭУ, ГрГУ имени Янки Купалы, МГУ имени М.В. Ломоносова, Пензенского государственного университета, Оренбургского государственного университета, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Российского университета дружбы народов, Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова, Обнинского института атомной энергетики.

В рамках форума 28 февраля состоится Международная научная конференция «Тенденции экономического развития в XXI веке». В ней примут участие ученые, докторанты, аспиранты, магистранты, специалисты экономических подразделений предприятий, организаций, органов государственной власти и др. Во время работы секций и пленарных заседаний исследователи по экономике презентуют проекты, обменяются мнениями по проблемным вопросам заявленной тематики.