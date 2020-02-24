25 февраля состоится коллегия Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, на заседании коллегии будут подведены итоги работы в 2019 году и определены задачи на текущий год.

Деятельность Госстандарта в истекшем году была направлена на развитие сферы технического нормирования и стандартизации, метрологии, оценки соответствия с учетом интересов экономики страны и интеграционных процессов, содействие повышению конкурентоспособности продукции и услуг, реализацию мер по энергосбережению и экономии топливно-энергетических ресурсов, защите рынка республики от небезопасной продукции.