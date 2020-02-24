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ЭКОНОМИКА РБ
ИТОГИ РАБОТЫ ГОССТАНДАРТА В 2019 ГОДУ ПОДВЕДУТ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ 25 ФЕВРАЛЯ
09:15 25.02.2020
25 февраля состоится коллегия Государственного комитета по стандартизации Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, на заседании коллегии будут подведены итоги работы в 2019 году и определены задачи на текущий год.
Деятельность Госстандарта в истекшем году была направлена на развитие сферы технического нормирования и стандартизации, метрологии, оценки соответствия с учетом интересов экономики страны и интеграционных процессов, содействие повышению конкурентоспособности продукции и услуг, реализацию мер по энергосбережению и экономии топливно-энергетических ресурсов, защите рынка республики от небезопасной продукции.
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