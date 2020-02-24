ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» отправило вторую партию из восьми карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 метрических тонн (150 коротких тонн по американской системе измерения) в Индию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в январе индийским потребителям была отгружена первая партия самосвалов «БЕЛАЗ», которые сегодня находятся в стадии монтажа и сборки.

Поставки машин осуществляются в рамках крупного контракта (77 карьерных самосвалов), подписанного в октябре минувшего года с индийской компанией Coal India Limited, занимающей второе место в мире по добыче угля. Согласно достигнутым с индийской стороной договоренностям, БЕЛАЗ будет осуществлять поставку запчастей и сервисное обслуживание на протяжении 8 лет эксплуатации техники.

Белорусский автомобильный завод выпускает технику, которая максимально отвечает запросам горнодобывающих компаний, в частности, БЕЛАЗ-75137 адаптирован под климатические условия Индии.

БЕЛАЗ пришел на рынок Индии всерьез и надолго. Об этом свидетельствует и тот факт, что вблизи города Корба (провинция Чхаттисгарх), где находится угольный карьер Gevra, на разработке которого будут задействованы «БЕЛАЗы», ведется строительство центра технической поддержки. Под возведение многофункционального центра выделен земельный участок в один гектар. Уже возведено ограждение, выполнена планировка территории, выдана проектная документация на проведение работ и уже начато возведение корпусов.