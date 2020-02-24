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ЭКОНОМИКА РБ


БУРНЫЙ РОСТ ЦЕН В ОБЪЯВЛЕНИЯХ О ПРОДАЖЕ КВАРТИР В МИНСКЕ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ШЕСТИ НЕДЕЛЬ
18:01 24.02.2020

На протяжении шести недель не прекращается бурный рост цен в объявлениях о продаже квартир в Минске, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

За минувшую неделю городской индекс цен поднялся на очередные 0,7% и составил 1458 $/м2. Подобные темпы наблюдались в последний раз на рубеже 2017−2018 годов.

Первичный рынок не отстает от «вторички»: средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 17 по 24 февраля 2020 года, на 0,6% и составила 1331 $/м2.

По итогам недели общее предложение квартир сократилось довольно ощутимо (-4,7%). Впрочем, эта «просадка» была обусловлена резким сокращением числа объявлений в крупном жилом комплексе столицы. Не исключено, что в ближайшие недели эти объекты вновь вернутся в базу, тогда будет виден сопоставимый рост. Количество выставленных на продажу объектов в других районах города изменилось за неделю крайне незначительно (-0,2%).

За последние 12 месяцев общее предложение квартир сократилось без малого на 10%.

Максимальные темпы роста цен демонстрировали 4-комнатные квартиры (+2%), остальные приросли в цене на 0,3−0,8%. По итогам последнего месяца 1-комнатные квартиры подорожали на 3,9%, другие типы квартир на 3,2−3,8%.

Лишь в Первомайском районе по итогам недели было зафиксировано снижение цен (-0,8%). Для Партизанского района неделя не принесла изменений, в остальных районах цены на квартиры росли. Максимальные темпы были отмечены в Центральном (+2,4%) и Октябрьском (+0,7%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 834 $/м2 (+0,6%), Витебск — 642 $/м2 (+1%), Гомель — 637 $/м2 (+0,8%), Гродно — 762 $/м2 (-0,4%), Могилев — 656 $/м2 (+1,6%).
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