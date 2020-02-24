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ЭКОНОМИКА РБ


НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕЖРАЙАВТОТРАНСПОРТ» СНИЖЕНА ВДВОЕ
17:54 24.02.2020

Аукцион по продаже находящихся в собственности Речицкого района акций ОАО «Речицкий межрайавтотранспорт» (90,8% уставного фонда) состоится 23 марта 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начальная цена продажи акций составляет 380 577,60 рубля.

Основным видом деятельности предприятия является перевозка грузов. С более подробной информацией об обществе, результатах его финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться по ссылке.

Размер подлежащего внесению для участия в аукционе задатка составляет 38 057,76 рубля. Заявление и прилагаемые к нему документы для участия в торгах принимаются Речицким райисполкомом по адресу: Речица, пл. Октября, 6, каб. 1-9, с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Прием документов завершается 13 марта 2020 года в 17 часов.

Более подробная информация содержится в извещении о проведении аукциона.
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