Налоговыми органами Гомельской области за 2019 год выявлено 11 нарушений законодательства в сфере игорного бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, к административной ответственности привлечено 11 уполномоченных лиц организаторов азартных игр. Всего наложено штрафов на общую сумму 790,5 рублей.

Специфика игорного бизнеса основывается на рисках, связанных с участием граждан в азартных играх, которые могут повлечь за собой ряд негативных последствий для посетителей игорных заведений вплоть до игровой зависимости. В связи с чем в Республике Беларусь на законодательном уровне жестко регламентированы условия осуществления деятельности игорных заведений, букмекерских контор и т.п., а выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере игорного бизнеса является одним их направлений контрольной деятельности налоговых органов.

Среди установленных преобладают нарушения, связанные с необеспечением проверки у посетителей игорных заведений документов, удостоверяющих личность, что может повлечь за собой допуск в игорное заведение лиц, не достигших 18-летнего возраста, либо лиц, ограниченных в посещении игорных заведений.

Ответственность за данное правонарушение влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.