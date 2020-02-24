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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ НАЛОЖЕНО 790,5 РУБЛЕЙ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
17:45 24.02.2020
Налоговыми органами Гомельской области за 2019 год выявлено 11 нарушений законодательства в сфере игорного бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, к административной ответственности привлечено 11 уполномоченных лиц организаторов азартных игр. Всего наложено штрафов на общую сумму 790,5 рублей.
Специфика игорного бизнеса основывается на рисках, связанных с участием граждан в азартных играх, которые могут повлечь за собой ряд негативных последствий для посетителей игорных заведений вплоть до игровой зависимости. В связи с чем в Республике Беларусь на законодательном уровне жестко регламентированы условия осуществления деятельности игорных заведений, букмекерских контор и т.п., а выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере игорного бизнеса является одним их направлений контрольной деятельности налоговых органов.
Среди установленных преобладают нарушения, связанные с необеспечением проверки у посетителей игорных заведений документов, удостоверяющих личность, что может повлечь за собой допуск в игорное заведение лиц, не достигших 18-летнего возраста, либо лиц, ограниченных в посещении игорных заведений.
Ответственность за данное правонарушение влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
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