В связи с завершением строительных работ с 26 февраля выполнение остановочного пункта «пл. Победы» при движении в направлении ДС Восточная для автобусных маршрутов № 18, 26, 39 восстанавливается на прежнем месте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», остановка «Танковая» по ул. Рогачевской для автобусных маршрутов № 99, 153, 153Д, 63Д переносится на новые оборудованные площадки у перекрестка с ул. Курсанта Гвишиани (около 200 метров ближе к просп. Независимости).