|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 26 ФЕВРАЛЯ СТОЛИЧНЫЕ АВТОБУСЫ № 18, 26 И 39 БУДУТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ, ОСТАНОВКА «ТАНКОВАЯ» ПЕРЕНОСИТСЯ
17:18 24.02.2020
В связи с завершением строительных работ с 26 февраля выполнение остановочного пункта «пл. Победы» при движении в направлении ДС Восточная для автобусных маршрутов № 18, 26, 39 восстанавливается на прежнем месте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», остановка «Танковая» по ул. Рогачевской для автобусных маршрутов № 99, 153, 153Д, 63Д переносится на новые оборудованные площадки у перекрестка с ул. Курсанта Гвишиани (около 200 метров ближе к просп. Независимости).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2020
Курсы в банках
на 24.02.2020
Конвертация в банках
на 24.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте