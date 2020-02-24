Новинки белорусского книгоиздания будут представлены на книжной ярмарке, которая пройдет с 28 февраля по 1 марта в Международном выставочном центре на Кипсале в Риге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, на белорусском стенде будет представлено более 500 книжных наименований различной тематики.

Также на стенде будут проходить постоянные презентации книжных новинок издательств «Беларусь», «Мастацкая літаратура», «Белорусская Энциклопедия им. П.Бровки», «Вышэйшая школа», а также книг-победителей национального и международного конкурсов «Искусство книги».

В этом году в Латвийской книжной выставке примут участие более 100 предприятий из 8 стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Турции, Франции и Украины.