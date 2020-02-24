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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО СОБЛЮДЕНИЮ СРОКОВ И КАЧЕСТВА, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
17:11 24.02.2020
Комитет государственного контроля Гомельской области 28 февраля 2020 г. проводит «горячую телефонную линию» с жителями региона по вопросу соблюдения заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам, качеству и обоснованности стоимости строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, «горячая телефонная линия» состоится с 12:00 до 13:00 по телефону 23-83-82 в Гомеле.
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