Комитет государственного контроля Гомельской области 28 февраля 2020 г. проводит «горячую телефонную линию» с жителями региона по вопросу соблюдения заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам, качеству и обоснованности стоимости строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, «горячая телефонная линия» состоится с 12:00 до 13:00 по телефону 23-83-82 в Гомеле.