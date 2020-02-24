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ЭКОНОМИКА РБ
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ФОРУМ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В БГУ
16:36 24.02.2020
Форум «HACKATHON: FROM IPT TO IPO» впервые пройдет в БГУ (ул. Старовиленская, 54).
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе университета, старт мероприятия будет дан 4 марта. К участию приглашаются все желающие студенты и молодые ученые вуза, заинтересованные в создании собственного бизнеса.
Зарегистрироваться индивидуально или командой в составе четырех человек можно через гугл-форму до 23 февраля включительно. Участие в мероприятии бесплатное.
В рамках форума организуют различные тренинги на тему определения стратегии и построения бизнес-моделей, искусства презентации и др. После каждого мастер-класса команды выполнят задания для оценки перспективности бизнес-идеи и развития проекта. Также по завершении каждого этапа предусмотрены рефлексии.
Результатом работы команд станут различные проекты и уникальные продукты. Их презентуют специальной комиссии, которая определит лучшие предложения. Победители конкурса получат возможность обучаться в стартап-школе «СИТО 2.0». Здесь в течение двух месяцев ведущие специалисты-практики в области предпринимательства будут делиться личным опытом, советами по поиску инвесторов и др.
Мероприятие направлено на поддержку молодежного предпринимательства. Участники получат возможность развить или разработать уникальный продукт, найти единомышленников и сформировать команду.
Организатором мероприятия выступает Стартап-центр БГУ.
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