Форум «HACKATHON: FROM IPT TO IPO» впервые пройдет в БГУ (ул. Старовиленская, 54).

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе университета, старт мероприятия будет дан 4 марта. К участию приглашаются все желающие студенты и молодые ученые вуза, заинтересованные в создании собственного бизнеса.

Зарегистрироваться индивидуально или командой в составе четырех человек можно через гугл-форму до 23 февраля включительно. Участие в мероприятии бесплатное.

В рамках форума организуют различные тренинги на тему определения стратегии и построения бизнес-моделей, искусства презентации и др. После каждого мастер-класса команды выполнят задания для оценки перспективности бизнес-идеи и развития проекта. Также по завершении каждого этапа предусмотрены рефлексии.

Результатом работы команд станут различные проекты и уникальные продукты. Их презентуют специальной комиссии, которая определит лучшие предложения. Победители конкурса получат возможность обучаться в стартап-школе «СИТО 2.0». Здесь в течение двух месяцев ведущие специалисты-практики в области предпринимательства будут делиться личным опытом, советами по поиску инвесторов и др.

Мероприятие направлено на поддержку молодежного предпринимательства. Участники получат возможность развить или разработать уникальный продукт, найти единомышленников и сформировать команду.

Организатором мероприятия выступает Стартап-центр БГУ.