Белорусские нефтяники Севера побили рекорд суточной проходки среди бригад по бурению боковых стволов двух компаний — «Белоруснефть-Сибирь» и «Роснефть-Пурнефтегаз».

Отметим, что в Западной Сибири «дочка» «Роснефти» является основным заказчиком белорусского нефтесервиса в области бурения скважин и боковых стволов. Например, в 2019 году четверть всего объема работ белорусы выполнили именно для этого предприятия.

Как сообщает сайт neft.by, бригада ЗБС № 4 при бурении пилотного бокового ствола на скважине № 2061 куста № 5 Южно-Тарасовского месторождения 18 февраля достигла максимума суточной проходки. Он составил 312 метров. Предыдущий рекорд был зафиксирован на отметке 285 метров.

Новое достижение записала на свой счет бригада Вячеслава Пупенко, оснащенная мобильным буровым агрегатом АРС-125 производства гомельского ОАО «Сейсмотехника».

«Пилот» бурится с глубины 2380 метров. А забой самой скважины № 2061 по проекту составит 3650 метров. Работы продолжаются.

ООО «Белоруснефть-Сибирь» – один из региональных лидеров нефтяного сервиса. В последнее время коллектив общества обновляет рекорды по годовой проходке при строительстве скважин и по количеству пробуренных боковых стволов.

В прошлом году бригада капитального ремонта скважин № 13 Константина Зенько и Дмитрия Писчика при проводке бокового ствола преодолела миллионный метр проходки. Отсчет ведется с начала деятельности предприятия – с 2007 года. Тогда недостающие до миллиона метра пробурили на Береговом месторождении, которое разрабатывает «дочка» «Роснефти» – компания «Сибнефтегаз».