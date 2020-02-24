ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ КАРТОЙ БЕЛАРУСИ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА
16:03 24.02.2020

Новые тарифы за пользование навигационной картой Беларуси в течение одного года введены с 10 февраля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, каждому клиенту в «Белгеодезии» готовы обеспечить индивидуальный подход в подборе данных на интересующую территорию и необходимого содержания.

Кроме того, при долгосрочном сотрудничестве предусмотрена система скидок.

Навигационная карта Беларуси является разработкой государственного предприятия «Белгеодезия» и включает в себя в настоящее время карту Республики Беларусь масштаба 1:100 000 и карты отдельных населенных пунктов: 114 городов, 81 поселков городского типа и 350 сельских населенных пунктов. Количество населенных пунктов, на которые созданы навигационные карты, постоянно растет, а имеющаяся информация актуализируется и уточняется.

Навигационная карта содержит три основных компонента: картографическую основу, на которой представлена информация об административно-территориальном делении, объектах гидрографии и растительном покрове, железных дорогах, улично-дорожной сети, строениях населенных пунктов и др.; блок навигационной информации – совокупность данных об адресах капитальных строений и сооружений и условиях дорожного движения; дополнительная информация представлена объектами первоочередного сервиса (автозаправочные станции, автомобильные пункты пропуска и др.).

Навигационная карта предоставляется пользователям в форме WMS-сервиса или набора цифровых данных (в форматах *.shp, *.mif/mid и *.sxf) на условиях лицензионного договора.

Преимущество навигационной карты состоит в том, что она создается на основе государственных топографических карт и планов масштаба 1:10 000 и 1:100 000, гарантирующих соответствующую точность определения местоположения объектов.

Вся информация об условиях и особенностях организации дорожного движения собирается во время полевого обследования и в процессе регулярного мониторинга, что гарантирует достоверность данных. Техническая поддержка обеспечивается на протяжении всего периода использования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
валюта курс
EUR 2.4065
USD 2.2246
RUB 3.4189
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4065 +0.018
USD 2.2246 +0.0126
RUB 3.4189 -0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4080 2.4050
USD 2.2250 2.2230
RUB 3.4100 3.4240
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0840
EUR/RUB 70.3000 70.2000
USD/RUB 65.0000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте