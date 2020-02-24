Новые тарифы за пользование навигационной картой Беларуси в течение одного года введены с 10 февраля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, каждому клиенту в «Белгеодезии» готовы обеспечить индивидуальный подход в подборе данных на интересующую территорию и необходимого содержания.

Кроме того, при долгосрочном сотрудничестве предусмотрена система скидок.

Навигационная карта Беларуси является разработкой государственного предприятия «Белгеодезия» и включает в себя в настоящее время карту Республики Беларусь масштаба 1:100 000 и карты отдельных населенных пунктов: 114 городов, 81 поселков городского типа и 350 сельских населенных пунктов. Количество населенных пунктов, на которые созданы навигационные карты, постоянно растет, а имеющаяся информация актуализируется и уточняется.

Навигационная карта содержит три основных компонента: картографическую основу, на которой представлена информация об административно-территориальном делении, объектах гидрографии и растительном покрове, железных дорогах, улично-дорожной сети, строениях населенных пунктов и др.; блок навигационной информации – совокупность данных об адресах капитальных строений и сооружений и условиях дорожного движения; дополнительная информация представлена объектами первоочередного сервиса (автозаправочные станции, автомобильные пункты пропуска и др.).

Навигационная карта предоставляется пользователям в форме WMS-сервиса или набора цифровых данных (в форматах *.shp, *.mif/mid и *.sxf) на условиях лицензионного договора.

Преимущество навигационной карты состоит в том, что она создается на основе государственных топографических карт и планов масштаба 1:10 000 и 1:100 000, гарантирующих соответствующую точность определения местоположения объектов.

Вся информация об условиях и особенностях организации дорожного движения собирается во время полевого обследования и в процессе регулярного мониторинга, что гарантирует достоверность данных. Техническая поддержка обеспечивается на протяжении всего периода использования.