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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМЬ ПРЕДПРИЯТИЙ БУДУТ ИСКАТЬ СОТРУДНИКОВ НА СТОЛИЧНЫХ МИНИ-ЯРМАРКАХ ВАКАНСИЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
15:22 24.02.2020
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на текущей неделе, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая состоится 25 февраля в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители государственного предприятия «ЖЭУ № 2 Московского района г. Минска», ООО «ПрофРезервГрупп», ООО «КСБ Виктори Рестораны (рестораны Макдональдс)», Центрального (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
26 февраля на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники ГП «Минский метрополитен», Центрального (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД.
27 февраля в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей государственного предприятия «ЖЭУ № 1 Партизанского района г. Минска», ООО «ПрофРезервГрупп», филиала «Минский завод технологических металлоконструкций» ОАО «Промтехмонтаж».
Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.
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