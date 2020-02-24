Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на текущей неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая состоится 25 февраля в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители государственного предприятия «ЖЭУ № 2 Московского района г. Минска», ООО «ПрофРезервГрупп», ООО «КСБ Виктори Рестораны (рестораны Макдональдс)», Центрального (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

26 февраля на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники ГП «Минский метрополитен», Центрального (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД.

27 февраля в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей государственного предприятия «ЖЭУ № 1 Партизанского района г. Минска», ООО «ПрофРезервГрупп», филиала «Минский завод технологических металлоконструкций» ОАО «Промтехмонтаж».

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.