Министерство юстиции подготовило разъяснения потребителям риэлтерских услуг по найму жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, жалобы потребителей на агентства, предлагающие свою помощь в поиске съемного жилья, носят постоянный характер. Суть жалоб сводится к одному: за деньги, причем немалые, потребитель взамен квартиры получает недостоверную информацию. Причем для установления ее недостоверности еще придется поездить по городу по названным адресам либо дозвониться до якобы собственников квартир.

В целях повышения правовой грамотности потребителей Министерство юстиции полагает необходимым разъяснить основные правила оказания риэлтерских услуг по найму жилья.

В рекламе объекта недвижимости, который предлагается риэлтерской организацией, обязательно должно быть указано ее наименование. Проверить, является ли названная в рекламе организация риэлтерской, можно посредством размещенного на портале Министерства юстиции Реестра. Если в Реестре организация отсутствует, в рекламе не указано ее наименование, или же объект вовсе рекламируется от имени собственника, а в итоге потребитель имеет дело с неким посредником, – такую рекламу лучше обойти стороной.

Если информация о квартире все-таки размещена от имени риэлтерской организации: те лица, которые заинтересовались рекламируемой квартирой, не обязаны заключать договор с этой организацией и платить ей за право посмотреть или снять эту квартиру. Предлагая ее путем рекламы, агентство действует в рамках договора, уже заключенного с собственником квартиры, выполняя перед ним свои обязательства по поиску жильцов. Разъяснения некоторых агентств о том, что «рекламируемая квартира действительно предлагается к найму, но чтобы ее посмотреть – нужно заключить договор и оплатить услуги агентства» неправомерны. Часто в ходе рассмотрения жалоб выясняется, что конкретно того объекта, которым заинтересовался потребитель и ради осмотра которого вынужден был заключить договор, не существует. Реклама же была размещена в целях привлечь потребителей якобы большим количеством предлагаемых к сдаче квартир.

Если потребитель не готов сам заниматься поиском подходящего жилья, а нуждается в услугах посредника: такому потребителю необходимо обратиться в риэлтерскую организацию и заключить договор на оказание риэлтерских услуг. Он заключается в письменной форме и составляется не менее чем в двух экземплярах, один из которых обязательно выдается потребителю. В договоре следует четко прописать те услуги, за оказанием которых потребитель обратился. К примеру, если для поиска подходящего жилья потребитель решил заключить договор на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости, то в таком договоре нужно предусмотреть о каких именно объектах потребитель хочет получить информацию: квартира либо комната, местонахождение, стоимость арендной платы и т.д. В рамках такого договора риэлтерская организация должна представить потребителю информацию о сдаче в наем именно тех объектов, которые соответствуют указанному в договоре описанию.

Важно знать, что по договору на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах потребитель оплачивает лишь получение этой информации. То есть оплата производится до того, как он нашел себе подходящую квартиру.

Те потребители, которые нуждаются в помощи по поиску жилья, но опасаются, что предоставленная им информация будет недостоверной, могут воспользоваться такой риэлтерской услугой, как подбор варианта сделки с объектом. В этом случае организация принимает на себя обязательство не предоставить информацию, а именно подобрать для потребителя объект, соответствующий его пожеланиям. Оплата этой услуги осуществляется по факту подбора жилья. Стоимость риэлтерской услуги по подбору варианта сделки с объектом недвижимости по найму жилья не отличается от стоимости услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости и составляет 5 базовых величин.

После заключения договора с потребителем от имени риэлтерской организации должен работать только риэлтер и агент по операциям с недвижимостью. Диспетчер, менеджер, иные специалисты такого права лишены. Документом, удостоверяющим право риэлтера или агента на оказание риэлтерских услуг, является идентификационная пластиковая карточка, которая должна предъявляться по требованию потребителя. Она содержит ФИО, должность специалиста и его фотографию, наименование риэлтерской организации, в штате которой состоит специалист, реквизиты лицензии этой организации, серию и номер карточки. Оказание услуг без такой карточки запрещено.

В обязательном порядке необходимо требовать выдачу документа, подтверждающего внесение платы за оказываемые услуги.

Соблюдение этих правил поможет потребителям защитить свои права и законные интересы, затруднит доступ к оказанию риэлтерских услуг лиц, работающих недобросовестно.

СПРАВКА: В настоящее время министерство завершило проверки по жалобам, поступившим на ООО «Готовые решения». Установлено, что реклама объектов недвижимости работниками этой организации размещалась с нарушением требований законодательства. Представленная потребителю в рамках заключенного с ним договора информация о предлагаемых к найму объектах являлась недостоверной.

За нарушения должностное лицо ООО «Готовые решения» привлечено к административной ответственности, самой организации выдано предписание. Также приостановлено действие идентификационных пластиковых карточек агентов по операциям с недвижимостью Е. Костюшкиной и Т. Лукашевич. Это означает лишение права заниматься риэлтерской деятельностью: Е. Костюшкиной - на 2 года, Т. Лукашевич – на 1 год.