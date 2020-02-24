С 24 февраля по 1 марта пройдет «Неделя белорусской кухни. Масленица», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, в этот раз мероприятие организовано в обновленном формате: в каждом заведении свое меню, а вот цена везде одинаковая — 20 рублей за сет. Ранее помимо цены было и единое меню для всех участников.

Ныне на Масленичную неделю белорусской кухни минчан и гостей города приглашают 33 кафе и ресторанов. Полный список можно посмотреть здесь.

Что же предлагают посетителям в этих объектах общественного питания? Одни делают акцент на блинчиках с разными начинками, другие готовят блюда традиционной белорусской кухни, у третьих — сугубо авторское меню. В сет входит не менее 3 наименований, но где-то включается 4 и даже 5. Например, сеть ресторанов предлагает грибную похлебку с печеным пирожком, колдуны с мясом и сливочно-перечным соусом, воздушные оладьи с палитрой соусов, облепиховый чай.

Одно из кафе потчует варениками с картофелем, луком и грибами в горшочке со шкварками и луковыми чипсами; на горячей сковородке подает охотничьи колбаски, драники и яйцо; в дополнение к перечисленному идут томленые в сливках блинчики с творогом и маком и домашний квас.

Еще одно кафе делает акцент на масленичном угощении, но в авторской подаче: пшеничный блинчик с томлеными говяжьими щеками и грибным кремом; блинчик с маринованным филе речной форели; блинчик с соленой карамелью и вяленой вишней.

Еще один участник подготовил также исключительно блинчики, но с разной начинкой: из утиной ножки конфи с клюквенным соусом, с семгой собственного посола, с грибным жульеном, сладкие блинчики с сыром «Рикотта» и маком, шоколадные роллы с фруктовой начинкой, блинчики с домашним яблочным мармеладом.

Помимо разного меню, отличается и подача блюд: на сковородке, в буханке хлеба, на традиционной тарелке и др. Организаторы недели отмечают: им очень хочется знать, как оценят посетители заведений предложенное меню. Поэтому можно оставлять отзывы о наиболее понравившихся блюдах.