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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 120 СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ КЕЙС-ФОРУМЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ
14:01 24.02.2020
В Минске прошел первый кейс-форум «Технологии в деле. Бизнес без бумаги», участие в котором приняли более 120 специалистов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ), еЕго главными темами стал электронный документооборот в бизнес-процессах и эффективное применение электронной цифровой подписи (ЭЦП).
В качестве эксперта кейс-форума на нем выступил заместитель начальника Республиканского удостоверяющего центра Национального центра электронных услуг Дмитрий Москалев. Он стал одним из спикеров пленарной сессии, посвященной будущему электронных документов и ЭЦП.
Говоря об электронной цифровой подписи, Дмитрий Москалев подчеркнул, что Беларусь находится в топе среди стран СНГ по развитию электронных услуг и документооборота.
Во время форума участники презентовали кейсы цифровой трансформации белорусских компаний. Опытом по внедрению электронного документооборота поделились и представители из Украины. Таким образом, эксперты кейс-форума на реальных примерах помогли специалистам вникнуть в тонкости вопросов обмена электронными документами.
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