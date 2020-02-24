В Минске прошел первый кейс-форум «Технологии в деле. Бизнес без бумаги», участие в котором приняли более 120 специалистов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ), еЕго главными темами стал электронный документооборот в бизнес-процессах и эффективное применение электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В качестве эксперта кейс-форума на нем выступил заместитель начальника Республиканского удостоверяющего центра Национального центра электронных услуг Дмитрий Москалев. Он стал одним из спикеров пленарной сессии, посвященной будущему электронных документов и ЭЦП.

Говоря об электронной цифровой подписи, Дмитрий Москалев подчеркнул, что Беларусь находится в топе среди стран СНГ по развитию электронных услуг и документооборота.

Во время форума участники презентовали кейсы цифровой трансформации белорусских компаний. Опытом по внедрению электронного документооборота поделились и представители из Украины. Таким образом, эксперты кейс-форума на реальных примерах помогли специалистам вникнуть в тонкости вопросов обмена электронными документами.