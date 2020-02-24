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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕТ 25 ФЕВРАЛЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ
13:52 24.02.2020
Комитет государственного контроля проведет 25 февраля 2020 года прямую телефонную линию по вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций после введения новых условий оплаты труда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, жители всех регионов республики и Минска могут сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах снижения зарплаты за январь текущего года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы.
Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам.
Обратиться на прямую телефонную линию можно с 14.00 до 17.00 по номеру 8(017) 327-20-15.
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