Комитет государственного контроля проведет 25 февраля 2020 года прямую телефонную линию по вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций после введения новых условий оплаты труда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, жители всех регионов республики и Минска могут сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах снижения зарплаты за январь текущего года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы.

Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам.

Обратиться на прямую телефонную линию можно с 14.00 до 17.00 по номеру 8(017) 327-20-15.