Первый супермаркет «Санта» с пекарней и пиццерией открылся в Щучине (ул. Заводская, 9).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве PR Vision, площадь супермаркета составляет около 650 «квадратов». Торговый зал оформлен по мировым стандартам: много пространства, обилие света, натуральный декор. В магазине поставили современные витрины и мощное оборудование, которое лучше сохраняет продукты свежими. На улице встречают лазурные панели с белой вывеской.

В магазине собрано около 13 тысяч наименований товаров, представлены полуфабрикаты и блюда на вынос.

Богатым оказался выбор мясных и молочных товаров. Немало и бакалейных товаров. Большое место выделено под зону со свежими фруктами, овощами и зеленью.

Из готового в магазине есть мясные полуфабрикаты, салаты и японские суши. Также можно взять цыплят на гриле. Выпечка поступает из собственной пекарни. На месте готовят настоящую итальянскую пиццу за 5,95 рубля с моцареллой, свежими травами и натуральной начинкой.

«Для Щучина это первый магазин «Санта». И жители города уже могут оценить особенности сети. Большой акцент сделан на широком выборе продуктов и их качестве. Важен также комфорт – внутри уютно и просторно. Помимо продуктов, можно взять готовые блюда или заказать пиццу, чтобы сэкономить время дома. Новый магазин повысит уровень ритейла в городе», – убеждены в сети «Санта».

Напомним, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 7000 человек.