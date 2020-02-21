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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЙДЕННОМ ГОСТЕХОСМОТРЕ БУДЕТ ЗАШИТА В ОБЫЧНОМ QR-КОДЕ
12:36 24.02.2020
Разрешение на допуск машины к участию в дорожном движении в Беларуси планируют выдавать в электронном виде. Об этом сообщил директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».
По его словам, теперь создаются электронные паспорта на автомобили, идет уход от бумажных носителей.
«В ближайшем будущем планируем осуществлять выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в электронном виде. В обычном QR-коде будет «зашита» информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра — вчерашний день.», — отметил он.
После доработки сайта предприятия в «Личном кабинете» можно будет ознакомиться с историей своего автомобиля, записаться на гостехосмотр, осуществить оплату услуг, совершить другие действия.
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