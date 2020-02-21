Разрешение на допуск машины к участию в дорожном движении в Беларуси планируют выдавать в электронном виде. Об этом сообщил директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, теперь создаются электронные паспорта на автомобили, идет уход от бумажных носителей.

«В ближайшем будущем планируем осуществлять выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в электронном виде. В обычном QR-коде будет «зашита» информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра — вчерашний день.», — отметил он.

После доработки сайта предприятия в «Личном кабинете» можно будет ознакомиться с историей своего автомобиля, записаться на гостехосмотр, осуществить оплату услуг, совершить другие действия.