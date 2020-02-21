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ЭКОНОМИКА РБ


ТРИ ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛА ПРОДУКЦИЯ ОАО «ГАММА ВКУСА» НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ПРОДЭКСПО-2020» В МОСКВЕ
11:58 24.02.2020

Три золотые награды получила продукция ОАО «Гамма вкуса» на международной выставке «Продэкспо-2020» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», лучшими, по мнению потребителей, стали «Пюре из цыпленка», «Пюре из кабачков» и «Свекла гарнирная стерилизованная в вакуумной упаковке».

Продукция компании «Гамма вкуса» приходится по вкусу и взрослым, и детям, так как технологи заботятся о здоровом питании потребителей и используют отборное сырье, выращенное в собственной сырьевой зоне, без добавления красителей и консервантов.

Детское питание «Непоседа» содержит минимальное количество холестерина и вовсе не содержит углеводов. В нем присутствует огромное количество калия, а также витамины А, В, Е и полезные аминокислоты.

Овощное пюре изготовлено по лучшей рецептуре: без сахара и загустителей, консервантов и красителей, из отборного сырья наивысшего качества. Специалистами ОАО «Гамма вкуса» тщательно подбираются семена для посева предпочтительных сортов кабачка, обладающих определенными органолептическими характеристиками и физико-химическими показателями. Наличие собственной сырьевой зоны – это залог высокого качества и безопасности нашей продукции.

Отметили члены жюри и незаменимый на кухне продукт – свеклу, которая готова к употреблению. Ее можно использовать как для приготовления салатов, так и для супов.
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