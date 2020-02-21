ЭКОНОМИКА РБ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 77 ИЗМЕНИТСЯ С 25 ФЕВРАЛЯ

11:49 24.02.2020 С 25 февраля изменится расписание движения столичного автобусного маршрута № 77. «С целью улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Магистр с 25 февраля 2020 года по будним дням в утренние часы «пик» будет изменено расписание движения автобусного маршрута № 77 «ДС Уручье-2 – Магистр» и предусмотрены отправления автобусов с конечного пункта «Магистр» в 07:10, 07:25, 07:39, 07:55, 08:10, 08:38», - сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь».