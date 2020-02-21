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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 10,5%
10:56 24.02.2020

В консолидированный бюджет Гродненской области за январь 2020 года поступило 270,8 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 128,3 млн. рублей, местные бюджеты – 142,5 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, во отношению к аналогичному периоду 2019 года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 10,5% (прирост 25,8 млн. рублей), республиканского – на 14,7% (16,4 млн. рублей), местных – на 7,1% (9,4 млн. рублей).

В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления налога на добавленную стоимость (41,1% или 111,3 млн. рублей), акцизов (29,0% или 78,6 млн. рублей) и подоходного налога (17,0% или 46,0 млн. рублей).

В общей сумме поступлений 95,1%, или 257,4 млн. рублей, составляют платежи организаций (темп роста 111,1 процента). От индивидуальных предпринимателей поступило 10,4 млн. рублей (101,4%), физическими лицами внесено в бюджет 3,0 млн. рублей (100,3%), что составляет 3,8% и 1,1% поступлений соответственно.
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