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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ДЛЯ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ
10:51 24.02.2020
В рамках проекта "Внедрение кластерной системы в Республике Беларусь" Подляский фонд регионального развития (Польша) объявляет конкурс для кластерных инициатив и действующих кластеров в Беларуси с целью их грантовой поддержки.
Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, срок подачи заявок - до 20 марта 2020 года.
Заявителями могут выступать некоммерческие организации (учреждения, фонды, союзы и ассоциации, общественные организации и объединения).
Срок реализации гранта: 15 мая – 30 ноября 2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо изучить положение о конкурсе, заполнить формы заявки, бюджета и прилагаемые формуляры документов. Вся необходимая для участия в конкурсе информация доступна на портале Clusterland.by.
С вопросами по условиям конкурса можно к Жанне Тарасевич на электронный адрес .
Проект "Внедрение кластерной системы в Республике Беларусь" финансируется Министерством иностранных дел Республики Польша и реализуется Подляским фондом регионального развития (Польша) в партнерстве с Бизнес союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского и Советом по развитию предпринимательства.
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