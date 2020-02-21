В рамках проекта "Внедрение кластерной системы в Республике Беларусь" Подляский фонд регионального развития (Польша) объявляет конкурс для кластерных инициатив и действующих кластеров в Беларуси с целью их грантовой поддержки.

Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, срок подачи заявок - до 20 марта 2020 года.

Заявителями могут выступать некоммерческие организации (учреждения, фонды, союзы и ассоциации, общественные организации и объединения).

Срок реализации гранта: 15 мая – 30 ноября 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо изучить положение о конкурсе, заполнить формы заявки, бюджета и прилагаемые формуляры документов. Вся необходимая для участия в конкурсе информация доступна на портале Clusterland.by.

С вопросами по условиям конкурса можно к Жанне Тарасевич на электронный адрес .

Проект "Внедрение кластерной системы в Республике Беларусь" финансируется Министерством иностранных дел Республики Польша и реализуется Подляским фондом регионального развития (Польша) в партнерстве с Бизнес союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского и Советом по развитию предпринимательства.