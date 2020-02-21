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ЭКОНОМИКА РБ
ПВТ И МИНПРОМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
09:52 24.02.2020
Вопросы цифровизации национальной экономики обсудили за круглым столом в Парке высоких технологий (ПВТ).
Участие в дискуссии приняли директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский, министр промышленности Беларуси Павел Утюпин и руководители компаний-резидентов ПВТ.
Сегодня более 200 компаний Парка высоких технологий работают на внутреннем рынке в интересах белорусских предприятий и, как отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, объемы этой работы за два последних года выросли почти в три раза.
«Парк высоких технологий предлагает белорусским предприятиям широкий спектр цифровых продуктов, необходимых для повышения конкурентноспособности и рентабельности промышленной отрасли – здесь и искусственный интеллект, и дополненная реальность, и облачные решения по интеграции целых отраслей. Обсуждать цифровизацию промышленности важно не только для будущего, но уже и для настоящего нашей страны», - сказал он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, в ходе мероприятия резиденты ПВТ продемонстрировали свои разработки, которые уже успешно используются в белорусской промышленности.
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Кроме того, были презентованы высокотехнологичные решения, способные в будущем повысить эффективность и значительно упростить работу промышленных предприятий.
В свою очередь Павел Утюпин подчеркнул, что сотрудничество с Парком высоких технологий – важное направление для Министерства промышленности.
«Мы обязаны следовать мировым трендам в производстве той техники, которую продаем. Поэтому предприятия активно занимаются цифровизацией», - сказал министр.
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