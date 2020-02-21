Вопросы цифровизации национальной экономики обсудили за круглым столом в Парке высоких технологий (ПВТ).

Участие в дискуссии приняли директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский, министр промышленности Беларуси Павел Утюпин и руководители компаний-резидентов ПВТ.

Сегодня более 200 компаний Парка высоких технологий работают на внутреннем рынке в интересах белорусских предприятий и, как отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, объемы этой работы за два последних года выросли почти в три раза.

«Парк высоких технологий предлагает белорусским предприятиям широкий спектр цифровых продуктов, необходимых для повышения конкурентноспособности и рентабельности промышленной отрасли – здесь и искусственный интеллект, и дополненная реальность, и облачные решения по интеграции целых отраслей. Обсуждать цифровизацию промышленности важно не только для будущего, но уже и для настоящего нашей страны», - сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, в ходе мероприятия резиденты ПВТ продемонстрировали свои разработки, которые уже успешно используются в белорусской промышленности.

Компания Feeling Digital c помощью технологий виртуальной реальности показала этапы сборки 450-тонного самосвала БЕЛАЗ и провела цифровую экскурсию по карьеру.

Основатели проекта VibroBox рассказали о преимуществах «умной» вибродиагностики технического состояния оборудования.

Кроме того, были презентованы высокотехнологичные решения, способные в будущем повысить эффективность и значительно упростить работу промышленных предприятий.

В свою очередь Павел Утюпин подчеркнул, что сотрудничество с Парком высоких технологий – важное направление для Министерства промышленности.

«Мы обязаны следовать мировым трендам в производстве той техники, которую продаем. Поэтому предприятия активно занимаются цифровизацией», - сказал министр.