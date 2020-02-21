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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ИЗУЧАЕТ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ
09:43 24.02.2020
Министерство экономики Беларуси проводит правовой мониторинг по вопросам осуществления ремесленной деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, информацию о проблемных вопросах в этой сфере деятельности и предложения по совершенствованию регулирования ремесленной деятельности (с обоснованием к ним) можно отправить до 1 марта текущего года на e-mail: c пометкой «Ремесленная деятельность».
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