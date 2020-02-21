ЭКОНОМИКА РБ

МИНЭКОНОМИКИ ИЗУЧАЕТ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ

09:43 24.02.2020 Министерство экономики Беларуси проводит правовой мониторинг по вопросам осуществления ремесленной деятельности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, информацию о проблемных вопросах в этой сфере деятельности и предложения по совершенствованию регулирования ремесленной деятельности (с обоснованием к ним) можно отправить до 1 марта текущего года на e-mail: c пометкой «Ремесленная деятельность».