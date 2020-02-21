При текущих ценах на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил Александр Лукашенко 21 февраля на встрече с послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко.

"Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель - с Сечиным мы говорили, он же тоже газом занимается) газ меньше $110. Это там - в Европе - на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 - сегодня уже в мире такой цены нет", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что это надо иметь в виду.

"И ты лучше меня знаешь это, как это считается".

"Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать. И это все ложится на тебя, кто бы к тебе из министров ни приезжал", - резюмировал Лукашенко.