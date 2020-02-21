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ЭКОНОМИКА РБ
НА АЗС БЕЛАРУСИ ТОПЛИВО ПОДОРОЖАЛО НА КОПЕЙКУ
09:16 24.02.2020
На автозаправочных станциях Беларуси стоимость автомобильного топлива с 23 февраля повысилась на 1 копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля дизельного топлива – 1,82 рубля
Решение о повышении цен принято в «условиях отрицательной динамики курса национальной валюты», пояснил концерн.
Отметим, что в текущем году это уже восьмое повышение.
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