ЭКОНОМИКА РБ

НА АЗС БЕЛАРУСИ ТОПЛИВО ПОДОРОЖАЛО НА КОПЕЙКУ

09:16 24.02.2020 На автозаправочных станциях Беларуси стоимость автомобильного топлива с 23 февраля повысилась на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля дизельного топлива – 1,82 рубля Решение о повышении цен принято в «условиях отрицательной динамики курса национальной валюты», пояснил концерн. Отметим, что в текущем году это уже восьмое повышение.