В 2020 году в Беларуси на котельных и тепловых электростанциях предстоит установить электрокотлы суммарной мощностью 826 МВт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в рамках выполнения мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему в филиале «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» продолжается реализация проекта по установке электрокотлов в районной котельной «Черниговская» в Гомеле.

Поставка двух электрокотлов мощностью 10 и 6 МВт осуществлена в январе 2019 г. В настоящее время возведено здание электрокотельной, смонтировано основное энергетическое оборудование. Завершение строительства объекта запланировано в июне 2020 года. Проект реализуется за счет собственных средств РУП «Гомельэнерго». Планируемый объем финансирования составляет порядка 11,3 млн рублей.

Ввод электрокотельной в эксплуатацию обеспечит оптимальный режим теплоснабжения в часы минимума потребления электрической энергии. Работа нового энергоисточника повысит надежность системы теплоснабжения потребителей Новобелицкого района Гомеля.