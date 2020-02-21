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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ПРЕДСТОИТ УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 826 МВТ
18:06 21.02.2020
В 2020 году в Беларуси на котельных и тепловых электростанциях предстоит установить электрокотлы суммарной мощностью 826 МВт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в рамках выполнения мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему в филиале «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» продолжается реализация проекта по установке электрокотлов в районной котельной «Черниговская» в Гомеле.
Поставка двух электрокотлов мощностью 10 и 6 МВт осуществлена в январе 2019 г. В настоящее время возведено здание электрокотельной, смонтировано основное энергетическое оборудование. Завершение строительства объекта запланировано в июне 2020 года. Проект реализуется за счет собственных средств РУП «Гомельэнерго». Планируемый объем финансирования составляет порядка 11,3 млн рублей.
Ввод электрокотельной в эксплуатацию обеспечит оптимальный режим теплоснабжения в часы минимума потребления электрической энергии. Работа нового энергоисточника повысит надежность системы теплоснабжения потребителей Новобелицкого района Гомеля.
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