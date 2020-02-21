Розничный товарооборот Могилевской области в январе 2020 г. составил 339,5 млн. рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 10,4 рубля против 9,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,2% розничного товарооборота области, в январе 2020 г. составил 306,3 млн. рублей, или 104,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 15,5 млн. рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 128 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 87,8% к уровню января 2019 г.