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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3,4%
18:01 21.02.2020
Розничный товарооборот Могилевской области в январе 2020 г. составил 339,5 млн. рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 10,4 рубля против 9,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,2% розничного товарооборота области, в январе 2020 г. составил 306,3 млн. рублей, или 104,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 15,5 млн. рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 128 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 87,8% к уровню января 2019 г.
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