Традиционно в начале года наблюдается сезонный спад спроса на квартиры, связанный с праздничным периодом. Но уже после Рождества активность покупателей обычно стремительно восстанавливается, возвращаясь к норме в конце месяца.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, количество сделок купли-продажи квартир в минувшем январе ожидаемо сократилось: по сравнению с декабрем их было меньше на 29%. Но если в качестве ориентира взять январь прошлого года, то здесь уже отмечается 17-процентный рост спроса. Без малого 900 сделок для января — это очень высокий результат. Лишь однажды за последние 10 лет спрос в январе был выше.

Предложение квартир к концу месяца полностью восстановилось после «просадки» в период праздников. Рост по сравнению с декабрем составил 3,7%.

Январь отметился высокой долей сделок с 1-комнатными квартирами — она превысила 40% впервые за 4 месяца.

Менее 5% всех сделок были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более года), что является минимальным значением за всю историю наблюдений.

Возросла популярность Заводского, Октябрьского и Первомайского районов, интерес покупателей к Фрунзенскому и Московскому районам, напротив, ослабел.

Повышенным спросом пользовались кирпичные хрущевки и квартиры в современных каркасно-блочных домах.

Хотя сделок в январе было почти на треть меньше, чем месяцем ранее, структура спроса изменилась незначительно. В этой связи крайне любопытно, что средняя цена проданных квартир в январе снизилась на 0,3% и составила 1366 $/м2. Напомним, что это сильно отличается от того, что показывает мониторинг цен в объявлениях квартир.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1462 $/м2 (-1,9% за месяц) — $53 000; 2-комнатные квартиры: 1326 $/м2 (+0,2%) — $63 500; 3-комнатные квартиры: 1216 $/м2 (-2,2%) — $75 400; 4-комнатные квартиры: 1217 $/м2 (+2,4%) — $91 000.

Напомним, что в декабре цены реальных сделок выросли на внушительные 2,2%, поэтому не исключено, что январский результат является лишь коррекцией, после которой положительная динамика продолжится. Сильное расхождение в динамике цен сделок и предложения по итогам нескольких месяцев — это большая редкость.

Что касается самих цен в объявлениях, то за первый месяц 2020 года их средний уровень поднялся на 1,1%. Примечательно, что рост цен на самые бюджетные варианты, квартиры в панельных и кирпичных хрущевках, превысил 3%.

Резкое повышение среднего ценового уровня наблюдалось во многих микрорайонах города, но самые высокие темпы были отмечены в Брилевичах, Грушевке и на Ангарской.

Минск не единственная из столиц, отметившаяся ростом цен в объявлениях о продаже квартир — положительная динамика также наблюдалась в Варшаве, Киеве и Москве. На средний уровень долларовых цен в Риге и Вильнюсе повлияло укрепление американской валюты.