Делегация Госкомвоенпрома под руководством его председателя Романа Головченко примет участие в 4-й Международной выставке-конференции беспилотных систем UMEX SimTEX-2020, которая пройдет 22-25 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в качестве экспонентов участие примут ГВТУП «Белспецвнештехника» и OAO «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации».

Широкому кругу представителей мировой аудитории, включая правительственные делегации, специализированных экспертов и гражданские институты, будут представлены последние белорусские инновации и технологии в области создания и производства систем эффективного обнаружения и противодействия различным беспилотным системам.

Это высокомобильные радиолокационные средства обнаружения маловысотных воздушных целей и средства эффективной борьбы с различными типами беспилотных систем, которые могут быть оперативно развернуты для прикрытия как любого военного, так и гражданского объекта.

В частности, радиолокационная станция (РЛС) обнаружения маловысотных целей «Роса», которая решает задачи автоматического обнаружения, измерения первичных координат (азимут, дальность), скорости воздушного объекта, а также автоматического обнаружения и сопровождения трасс воздушных объектов на малых и сверхмалых высотах при воздействии активных и пассивных помех, распознавания классов воздушных объектов и выдачи радиолокационной информации внешним потребителям.

Из средств противодействия беспилотным системам будет представлена станция радиоэлектронной борьбы «Гроза-С». В зависимости от требований заказчика «Гроза-С» может поставляться на базе различных (как военных, так и гражданских) транспортных средств.

Также из линейки семейства «Гроза» будет экспонироваться мобильная станция помех УКВ радиосвязи. «Гроза», способная надежно обнаруживать, пеленговать, определять местоположение и подавлять наземные линии связи на дальности до 40 км, а авиационные – на дальности до 200 км.

Еще одна разработка ОАО «КБ Радар» – экспортоориентированная трехкоординатная РЛС «Восток-3D», которая воплощает в себе оригинальное техническое решение использования метрового диапазона волн в дальномерном канале и дециметрового – в высотомерном канале. Система представляет собой комплекс из двух радаров.

РЛС «Восток-3Д» способна эффективно обнаруживать воздушные объекты, изготовленные по технологии «стелс», а также малоразмерные цели с малой эффективной отражающей поверхностью. При этом обеспечена высокая радиолокационная скрытность и защищенность от противорадиолокационных ракет. Главное достоинство комплекса – его высочайшая мобильность.

«Восток-3Д» превосходит другие комплексы по тактико-техническим характеристикам благодаря использованию современных достижений радиолокации, новейших цифровых технологий, передовых конструктивно-технологических решений.

Кроме того, в белорусской экспозиции будет представлена система охраны береговой территории «Касатка» и зенитный ракетный комплекс «ТРИО».

Учитывая стратегический характер политических отношений с ОАЭ, динамично развивающееся военно-техническое сотрудничество, а также возможность использования площадки выставки для обсуждения текущих и перспективных проектов в военно-технической сфере и принятия согласованных решений глава белорусской делегации планирует провести ряд встреч и переговоров с руководством министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил, а также оборонно-промышленных компаний ОАЭ.

Выставки UMEX и SimTEX Conference 2020 являются единственными специализированными региональными выставками, посвященными беспилотным системам, моделированию и обучению, а в этом году еще и системам пограничной безопасности. Наиболее масштабно в этом году будут представлены ОАЭ, Китай, США, Франция и Англия.

Мероприятия проводятся под патронажем наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и соберет мировых лидеров отрасли, экспертов и официальных лиц, сосредоточенных на теме «Беспилотный период в эпоху умных систем».

Участие в выставке в текущем году примут более 160 международных компаний из 26 стран.